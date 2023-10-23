Касаткина потеряла шесть позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первое место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, на второй строчке идет представительница Польши Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф.

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место, а Вероника Кудерметова — с 18-й на 16-ю позицию.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

На счету Касаткиной шесть побед в турнирах WTA в одиночном разряде и более десяти миллионов долларов заработанных призовых. Постоянно спортсменка проживает в испанской Барселоне.

На US Open 2023 года Касаткина вылетела в четвертом круге. Россиянка проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3.

Ранее Касаткина назвала теннис «худшим спортом в мире».