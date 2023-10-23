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Российский вратарь «Ниццы» рассказал о грязи во французском городе

Вратарь «Ниццы» Беспалов о жизни во Франции: был бы я мэром, то навел бы порядок

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Les Aigles de Nice

Российский вратарь хоккейного клуба «Ницца» Никита Беспалов пожаловался на грязь во французском городе, передает ТАСС

«Вообще, город тут загажен. Надо ходить аккуратно, смотреть под ноги. Можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», — сказал Беспалов.

Также Беспалов отметил, что Ницца является комфортным городом для семьи, он ходил в Собор святителя Николая Чудотворца, где можно расплачиваться рублями по курсу.

«Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа», — добавил Беспалов.

Беспалов начал карьеру в 2008 году в «Белгороде». Также он выступал за воскресенский «Химик», «Саров», нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», московский «Спартак» и «Прешов» из Словакии.

В 2007 году Беспалов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира, который проходил в Швеции. В финальном матче россияне уступили канадцам со счетом 2:4.

Ранее канадец отказался от миллионного контракта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и уехал играть за €100 тыс. в Германию.

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