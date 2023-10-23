«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом

Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/24 чаще остальных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

С июля по сентябрь тесты на допинг прошли девять игроков красно-белых: Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Максим Лайкин (два раза), а также Александр Соболев, который тестировался дважды за 2023 год.

По шесть игроков прошли тесты у петербургского «Зенита» и казанского «Рубина».

Всего с июля по сентябрь РУСАДА проверило 55 футболистов РПЛ.

22 октября «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

В следующем матче подопечные Абаскаля встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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