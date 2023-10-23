Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом

ТАСС: «Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом с начала сезона РПЛ

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/24 чаще остальных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

С июля по сентябрь тесты на допинг прошли девять игроков красно-белых: Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Максим Лайкин (два раза), а также Александр Соболев, который тестировался дважды за 2023 год.

По шесть игроков прошли тесты у петербургского «Зенита» и казанского «Рубина».

Всего с июля по сентябрь РУСАДА проверило 55 футболистов РПЛ.

22 октября «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

В следующем матче подопечные Абаскаля встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова призвала «Спартак» не выделываться.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий