Кадыров подарил бойцу UFC «Гелендваген»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген» после победы спортсмена над Камару Усманом на турнире UFC 294. Об этом Чимаев рассказал в своих соцсетях, опубликовав фото автомобиля.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

После поединка Чимаев заявил, что потратит призовые на благотворительность.

Главным поединком вечера стала встреча россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. Победа осталась за российским бойцом. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Ранее Хабиб высоко оценил Махачева после победы над Александром Волкановски.