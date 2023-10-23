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Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

Гонщики «Формулы-1» Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

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AP

Гонщики «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы по итогам Гран-при США. Об этом сообщает «Чемпионат».

Решение о дисквалификации приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.

Болиды Хэмилтона и Леклера не прошли техническую проверку после финиша гонки. На машинах были установлены доски скольжения, которые не соответствуют регламенту.

В «Феррари» и «Мерседесе» признали вину. Хэмилтон был лишен второго места, а Леклер — шестого.

Первое место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторую строчку занял Ландо Норрис, представляющий «Макларен», замкнул тройку сильнейших представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

В личном зачете на первом месте идет Макс Ферстаппен, на второй строчке располагается Серхио Перес, Льюс Хэмилтон замыкает тройку сильнейших.

Ранее Хэмилтон извинился за критику в адрес партнера по команде после аварии на «Формуле-1».

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