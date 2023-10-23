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Бывший тренер «Зенита» считает, что клуб в этом сезоне может не стать чемпионом

Экс-тренер «Зенита» Петржела: в этом сезоне клуб может стать вторым или третьим

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые могут не стать чемпионами, передает Metaratings.

«Петербургская команда является одним из претендентов на чемпионство. Но она легко может финишировать второй или третьей», — сказал Петржела.

В прошлом туре «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома против грозненского «Ахмата».

Ранее «Зенит» сместил «Крылья Советов» со второго места РПЛ.

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