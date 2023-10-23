Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хабиб высоко оценил Махачева после победы над Волкановски

Хабиб назвал Махачева лучшим бойцом в мире после победы над Волкановски

close
100%
Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях прокомментировал победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 294.

«Лучший боец в мире на данный момент. Люблю тебя, брат — прими мои поздравления!» — написал Хабиб.

Махачев в первом раунде одолел австралийца нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущий поединок между ними также завершился победой Махачева, но тогда Ислам выиграл решением судей. Бой, который прошел 12 февраля, состоялся в австралийском Перте.

Изначально на турнире в Абу-Даби Ислам должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и снялся с боя. Волкановски согласился на бой на коротком уведомлении за 12 дней до поединка. В со-главном бою вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий