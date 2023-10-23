Хабиб высоко оценил Махачева после победы над Волкановски

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях прокомментировал победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 294.

«Лучший боец в мире на данный момент. Люблю тебя, брат — прими мои поздравления!» — написал Хабиб.

Махачев в первом раунде одолел австралийца нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущий поединок между ними также завершился победой Махачева, но тогда Ислам выиграл решением судей. Бой, который прошел 12 февраля, состоялся в австралийском Перте.

Изначально на турнире в Абу-Даби Ислам должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и снялся с боя. Волкановски согласился на бой на коротком уведомлении за 12 дней до поединка. В со-главном бою вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски.