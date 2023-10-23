Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, посвященный его победе над австралийцем Александром Волкановски.

«Огромная благодарность всем моим болельщикам, всем кто переживал и поддерживал. Рад, что получилось закрыть все вопросы и сомнения. Идем дальше», — написал Махачев.

Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В соглавном бою вечера боец из ОАЭ российского происхождения Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее боец Джефф Монсон заявил, что его удивила легкая победа Махачева над Волкановски.