Футболист сборной России рассказал, были ли ему обидны подшучивания со стороны Карпина

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, который был вызван в сборную России на октябрьский сбор, поделился мыслями о главном тренере национальной команды Валерии Карпине. Слова Горшкова передает «Спорт-Экспресс».

«Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Подшучивал ли надо мной? Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально», — сказал Горшков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Горшков принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать одну результативную передачу. Он играет в самарской команде с 2020 года. Контракт защитника с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Горшкова составляет €2 млн.

Ранее Горшков рассказал о влиянии раннего брака на карьеру.