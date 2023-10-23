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Победа Махачева над Волкановски вызвала удивление у легендарного бойца

Боец Монсон заявил, что его удивила легкая победа Махачева над Волкановски

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РИА Новости

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке против австралийца Александра Волкановски. Слова Монсона передает «Спорт-Экспресс».

«Я удивлен победой Ислама Махачева в первом раунде. Предсказывал победу Ислама в бою, но не такую. Волкановски очень хороший боец, поэтому удивлен таким развитием в поединке. Думаю, что Ислам — это восходящая звезда, обладающая упорством и силой», — сказал Монсон.

Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В соглавном бою вечера боец из ОАЭ российского происхождения Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее сообщалось, что Махачев установил рекорд UFC.

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