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Российский футболист рассказал о влиянии раннего брака на карьеру

Защитник «Крыльев Советов» Горшков рассказал о влиянии раннего брака на карьеру

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РИА Новости

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как ранний брак повлиял на его карьеру. Слова Горшкова передает «Спорт-Экспресс».

«Многие игроки рано женятся? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капельки не жалею. Ты берешь на себя дополнительную ответственность. Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам. Когда у тебя семья, ты нужен дома. Я стараюсь помочь жене. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю», — сказал Горшков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Горшков принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать одну результативную передачу. Он играет в самарской команде с 2020 года. Контракт защитника с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Горшкова составляет €2 млн.

Ранее «Зенит» сместил «Крылья Советов» со второго места РПЛ.

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