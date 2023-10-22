Махачев установил рекорд UFC

Российский боец Ислам Махачев установил рекорд легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по точности ударов в одном поединке. Об этом в соцсетях рассказал журналист Аарон Бронстетер.

21 октября Махачев одолел на турнире UFC 294 австралийца Александра Волкановски. Махачев нанес 82% точных акцентированных ударов, что является новым рекордом. Предыдущее достижение установил Джастин Гейджи.

Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В со-главном бое вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее глава UFC назвал имя следующего соперника Махачева.