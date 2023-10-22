Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Махачев установил рекорд UFC

Махачев установил рекорд легкого дивизиона UFC по точности ударов

close
100%
Matt Davies/Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев установил рекорд легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по точности ударов в одном поединке. Об этом в соцсетях рассказал журналист Аарон Бронстетер.

21 октября Махачев одолел на турнире UFC 294 австралийца Александра Волкановски. Махачев нанес 82% точных акцентированных ударов, что является новым рекордом. Предыдущее достижение установил Джастин Гейджи.

Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В со-главном бое вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее глава UFC назвал имя следующего соперника Махачева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий