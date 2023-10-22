Зарема Салихова призвала «Спартак» не выделываться

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о победе красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против нижегородского «Пари НН» со счетом 2:0, передает Metaratings.

Зарема отметила, что рада за игроков и команду, а также то, что надо ставить в состав россиян и не выделываться.

«Снова выехали на моих трансферах (смеется). Давно бы шли на первом месте с отрывом», — добавила Салихова.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Гильермо Абаскаль одним словом описал отношение к «Спартаку».