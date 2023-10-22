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«Спартак» победил «Пари НН» в матче РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в домашнем матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча.

Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 20 очков. «Пари НН» располагается на восьмом месте, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против воронежского «Факела». Встреча состоится 28 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

«Пари НН» померится силами с «Сочи». Игра состоится 29 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее Абаскаль фразой о невежестве ответил на слухи о конфликте с Александром Соболевым.

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