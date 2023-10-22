Словацкий хоккеист отметил наличие талантливой молодежи в «Северстали»

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка заявил, что команда может прибавить по ходу сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Мне кажется, у нас много талантливой молодежи. Думаю, в течение сезона мы можем еще прибавить. Прежде всего в опыте, потому что иногда в концовках матчей нам не хватает именно его. Мы наступаем на те же грабли и где-то теряем очки. Уверен, это все временно. Вместе на льду мы все сможем, потому что я верю в каждого нашего хоккеиста и команду», — сказал Лишка.

«Северсталь» после 19 игр регулярного чемпионата идет на восьмом месте Западной конференции. 20 октября команда уступила «Салават Юлаеву» со счетом 3:4. Лидером дивизиона является московский «Спартак».

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал рекордную восьмую победу в КХЛ.