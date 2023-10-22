«Спартак» одержал рекордную восьмую победу в КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА Новости.

Матч проходил во Владивостоке. «Спартак» победил со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (14 минута), Егор Филин (17 минута), Александр Пашин (47 минута) и Шэйн Принс (49 минута). У «Адмирала» авторами голов стали Александр Горшков (7 минута), Александр Шевченко (8 минута) и Джованни Фьоре (38 минута).

Победа стала рекордной для «Спартака» в истории клуба в КХЛ.

Следующую игру «Спартак» проведет с «Амуром» в Хабаровске.

До этого двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» говорил, что успешный столичного «Спартака» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связан во многом с отсутствием травм ведущих игроков. Он отметил, что красно-белые могут продолжить борьбу за лидирующие позиции в лиге, если сумеют сохранить обойму.

До этого стало известно, почему «Спартак» лидирует в таблице Запада в КХЛ.