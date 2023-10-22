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Боец Чимаев рассказал, на что потратит деньги от победы над Камару Усманом

Боец Чимаев заявил, что призовые от турнира UFC 294 потратит на других людей

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https://www. facebook.com/kchimaev

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев признался, что думает о титуле и о больших деньгах, которые он получит. Его слова передает ESPN MMA.

«Нужен ли мне титул? Конечно, я думаю об этих больших деньгах. Потому что если я заберу пояс, я смогу помочь многим людям. В этом спорте крутятся большие деньги, и я ценю поддержку парней из руководства UFC. Я уже построил спортивный зал, помог многим бездомным. Это деньги — они помогают не только мне, но и другим людям», — сказал Чимаев.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Всего на счету шведского бойца российского происхождения стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает 4-ю строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Главным поединком вечера стала встреча россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. Победа осталась за российским бойцом. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Ранее Махачев рассказал о сообщении от Хабиба после победы на UFC 294.

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