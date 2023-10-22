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Названы лучшие борцы с хулиганами среди спортсменов

Глава регби России Артемьев призвал регбистов предотвращать зло

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что регбисты должны по возможности пресекать зло. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В регби есть особенная черта — честность и реалистичность. Ребята бьются реально — если бывает больно, то никто не прячется. Всегда бывают шишки, ссадины, кровь. В регби есть только капа и шлем, больше ничего не защищено. Здесь есть и острые шипы, и жесткие схватки, и куча-мала, и все остальное, но никто не плачет. Регбисты правда играют, испытывают боль, это не ради пиара. Мое мнение — регбист не может пройти мимо преступления или мимо зла. Если какие-то хулиганы, бандиты или злые силы, которые наносят ущерб, они должны использовать свою силу. Я не считаю, что они должны быть нейтральными. Его воспитывали и тренировали для того, чтобы в нужный момент он не проходил мимо зла и старался пресекать это», — заявил Артемьев.

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Ранее тренер сборной России по регби Александр Первухин заявил, что потерял смысл в работе.

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