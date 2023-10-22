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Тренер сборной России по регби потерял смысл в работе

Тренер Первухин заявил, что готов уйти из сборной России по регби

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Федерация регби России

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что не видит смысла работать при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных матчей. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Вопрос сейчас стоит не обо мне. Надо понимать, что будет со сборной в дальнейшем. Если мы будем играть как сборная всего лишь раз в год вот этот матч, то смысла нет. Я об этом перед игрой и сказал ребятам. Будет разговор с руководством — безусловно, сборная должна существовать, вопрос — в каком формате. Если в течение следующего года международные контакты не наладим, то нет смысла собирать этих ребят 27-летних, надо собирать молодежь. Должен будет появиться молодой тренер, который будет работать на перспективу и в будущем поведет национальную команду за собой», — заявил Первухин.

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Ранее глава регби России провел параллель с футболом.

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