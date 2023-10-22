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Глава UFC назвал имя следующего соперника Махачева

Глава UFC Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра

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Matt Davies/Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что следующим соперником российского бойца Ислама Махачева станет бразилец Чарльз Оливейра.

«Наверное, следующий Оливейра. Думаю, этот бой должен состояться. Ответить на этот вопрос сейчас трудно, будем решать, когда все станет понятнее для всех», — сказал Уайт на пресс-конференции.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В со-главном бое вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.

Всего Махачев провел в своей карьере 26 боев, 25 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

Ранее поддержавшего Палестину Махачева обвинили в отсутствии высказываний об СВО.

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