Боец UFC вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова одержала победу над американкой Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянке — 29–28, 29–28, 29–28. 24-летняя спортсменка вышла на этот бой под песню «Я русский» российского исполнителя Shaman.

На счету Дудаковой теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. У 38-летней Джин Ю Фрей десять поражений при 11 победах.

В главном событии вечера Ислам Махачев победил австралийца Алекса Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее Дудакова призналась, что вышла на UFC 294, болея стафилококком.