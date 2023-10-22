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Стал известен лучший футболист РПЛ по голам головой

Форвард «Балтики» Энрикес вышел в лидеры РПЛ по голам головой

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Виталий Невар/РИА Новости

Чилийский нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес является лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу забитых головой мячей. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Opta Sports.

Энрикес отметился голом в матче 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Это третий мяч южноамериканца (все головой) в турнире. По этому показателю он вышел в лидеры РПЛ.

Встреча прошла на »Ростех Арене» в Калининграде и завершилась вничью — 2:2. В составе хозяев помимо Энрикеса голом отметился Максим Кузьмин. У «быков» мячи забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян (с пенальти).

После 12 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. 22 октября самарцы сыграют с петербургским «Зенитом», располагающимся на третьей строчке (20 очков). Столько же баллов у московского «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью со столичным «Динамо» (0:0).

«Балтика» с 11 очками располагается в зоне стыков (13-е место).

Ранее «Краснодар» установил клубный рекорд.

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