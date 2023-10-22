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Экс-арбитр ФИФА: российские судьи могут удивить лигу с Роналду и Бензема

Экс-арбитр Егоров поддержал идею отправки российских судей в саудовскую лигу

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров положительно оценил инициативу с обменом судьями между Россией и Саудовской Аравией. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Не вижу ничего плохого в том, что наши арбитры поедут судить в Саудовскую Аравию. Нам есть чем их удивить. А что нам могут предложить коллеги из Саудовской Аравии, — давайте подождем. Не может не радовать, что наши арбитры начнут обслуживать хоть какие-то международные матчи, это хорошо», — заявил Егоров.

20 октября Telegram-канал «Шеф-поVAR» сообщил, что отечественные судьи в ближайшее время отправятся судить в Саудовскую Аравию, а местные арбитры, в свою очередь, будут обслуживать игры Российской премьер-лиги (РПЛ).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские арбитры с весны 2022 года также не работают на международных турнирах.

Клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных футболистов, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садьо Мане, Малком и ряд других известных футболистов.

Ранее игрок «Рубина» упрекнул судью в том, что он болеет за ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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