Лидер РПЛ установил клубный рекорд

«Краснодар» после матча с калининградской «Балтикой» продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18 матчей, установив новый клубный рекорд. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Встреча 12-го тура прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершилась вничью — 2:2. В составе хозяев голами отметились Максим Кузьмин (23-я минута) и Анхело Энрикес (36-я). У «быков» мячи забили Джон Кордоба (17-я) и Эдуард Сперцян (61-я, с пенальти).

После 12 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. 22 октября самарцы сыграют с петербургским «Зенитом», располагающимся на третьей строчке (20 очков). Столько же баллов у московского «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью со столичным «Динамо» (0:0).

«Балтика» с 11 очками располагается в зоне стыков (13-е место).

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