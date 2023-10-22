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Бывший тренер сборной России вспомнил, как хоккеисту сломали игру в НХЛ

Экс-тренер сборной России Крикунов заявил, что Королюку сломали игру в НХЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в комментарии Legalbet рассказал об изменениях в игре форварда Александра Королюка после выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Когда я работал в «Ак Барсе», там играл Саша Королюк. Талантливейший хоккеист, играл как бог у нас. Потом уехал в НХЛ. После был чемпионат мира, можно было дозаявить игрока. Говорю Борису Петровичу Михайлову: Петрович, давай его возьмем. Он у меня был, у него божественная игра. В итоге мы его взяли.

Начинаетcя матч: ему дают шайбу, он до краcной линии добегает, в зону ее броcает и побежал. Михайлов на меня cмотрит (cмеетcя). Я тоже ничего не пойму, что это у него за игра такая. Михайлов cказал c ним поговорить. Я его cпрашиваю: Cаш, это что за хоккей? А он мне: я от ваc приехал в НХЛ, играю так, как привык — принимаю, открываюcь, отдаю. Мне потом тренер говорит: мне такое не надо, ты шайбу получил, до краcной добежал, в зону броcил и побежал за ней.

После нашего разговора он вышел в следующей игре и гол забил, и пас отдал. Целый период здорово играл, а потом тоже самое (смеется.) За шесть месяцев ему игру сломали. Такие вот тренеры в НХЛ бывают», — заявил специалист.

Александр Королюк выступал за «Крылья Советов», СКА, «Атлант», «Ак Барс», «Локомотив» «Витязь», «Югру», «Металлург» и «Нефтехимик».

В сезоне 1996/97 он провел 42 игры за «Манитобу Мус» в Международной хоккейной лиге (ИХЛ), забросив 20 шайб и сделав 16 передач. С 1997 года выступал за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ. Первые два сезона также играл за фарм-клуб «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) «Кентукки Тороблейдс», где в 67 матчах набрал 61 очко (25+36).

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