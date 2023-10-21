Лидер РПЛ спасся в матче против новичка лиги

21 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградская «Балтика» принимала лидера чемпионата — «Краснодар». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет был открыт на 17-й минуте матча. Жоау Батчи принял передачу и с линии штрафной прострелил во вратарскую, где Джон Кордоба после сейва голкипера забил мяч в ворота. Через шесть минут хозяева отыгрались благодаря голу Максима Кузьмина. Еще до перерыва футболисты «Балтики» вышли вперед. Энрикес откликнулся на подачу с фланга и головой отправил мяч в сетку.

В середине второго тайма гости заработали право на пенальти, который уверенно реализовал Эдуард Сперцян.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. 22 октября самарцы сыграют с «Зенитом», располагающимся на третьей строчке (20 очков). Столько же баллов у «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью с «Динамо» 0:0. «Балтика» располагается в зоне стыков (13-е место).

Ранее Дзюба остался недоволен решением судьи за фол на себе в матче с «Динамо».