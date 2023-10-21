В России разрабатывают законы, которые ограничат выезд хоккеистов за рубеж

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, что организация совместно с Госдумой будет разрабатывать акты, которые буду ограничивать отъезд отечественных хоккеистов в зарубежные лиги. Слова Матыцина передает ТАСС.

«Здесь мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект - «Золотая шайба». Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж. Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты», — заявил Матыцин.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее Минспорта призвал обеспечить материальную поддержку хоккеистов для игры в КХЛ.