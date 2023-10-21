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Минспорта будет защищать интересы хоккея России материальной поддержкой игроков

Минспорта призвал обеспечить материальную поддержку хоккеистов для игры в КХЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме «Россия — Спортивная держава» прокомментировал слова президента страны Владимира Путина, который ранее раскритиковал отъезд российских хоккеистов за рубеж. Слова Матыцина передает РИА Новости.

«Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Главное — создание условий, которые позволяли бы в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, к тому же нужна материальная поддержка для выступления в нашей лиге, — сказал Матыцин.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее в отъезде российских хоккеистов в НХЛ обвинили СМИ.

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Хоккей. КХЛ
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