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Наследник Месси близок к переходу в Саудовскую Аравию

Sport.es: футболистом «Барселоны» Фати интересуются клубы из Саудовской Аравии

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ALBERT GEA/Reuters

Футболист каталонской «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. Об этом передает Sport.es.

Саудовские клубы уже провели первые переговоры с Фати, но он пока выразил желание остаться в Европе.

Фати называли наследником Лионеля Месси, но Ансу не отличался высокой результативностью и часто получал травмы, восстановление после которых занимало много времени.

В минувшем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. В среднем он проводил на поле 38 минут. В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок сыграл в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €35 млн.

1 сентября он перешел на правах аренды в английский «Брайтон», за который сыграл в Английской премьер-лиге (АПЛ) четыре матча, забив один мяч. В следующем туре «Брайтон» сыграет против «Манчестер Сити».

Ранее Фати перешел из «Барселоны» в «Брайтон».

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