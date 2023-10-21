Немецкий футболист о переходе Месси в «Интер Майами»: МЛС — плохой вектор развития футбола

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что видит негатив в том, что футболисты переходят в клубы Саудовской Аравии и МЛС, передает Sports Illustrated.

«МЛС и Саудовская Аравия — не лучший вектор развития футбола. Но я не вижу ничего негативного в переходе Месси. Почему бы ему не поиграть в футбол в Майами еще два-три года ближе к концу карьеры», — сказал Кроос.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет с клубом «Шарлотт».

Ранее стала известна рекордная для МЛС зарплата Месси.