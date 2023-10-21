Тренер оценил шансы найти тело альпинистки Оленевой

Шансов разыскать тело российской альпинистки Надежды Оленевой под слоем снега нет. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«В том районе сошла лавина и все засыпала», — сказал Шабалин.

По его словам, снег очень сильно спрессовался, поэтому шансов обнаружить тело спортсменки уже нет.

14 октября стало известно, что чемпионка России по альпинизму пропала без вести в Непале. Спортсменка, за плечами которой более 15 лет профессиональных восхождений, пропала без вести во время похода на верхнюю точку горы Дхаулагири (8167 м). 38-летняя уроженка Перми Надежда Оленева отправилась в путешествие 23 сентября вместе с двумя другими альпинистами — Романом Абидлаевым и Расимом Кашаповым.

Спустя три дня член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко заявил, что Оленева упала с высоты 6700 метров и погибла в горах.

Ранее сообщалось, что вертолет не смог обнаружить упавшую Оленеву из-за сошедшей лавины.