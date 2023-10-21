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Тренер оценил шансы найти тело альпинистки Оленевой

Тренер Шабалин: тело погибшей альпинистки Оленевой не найдут из-за толщи снега

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Depositphotos

Шансов разыскать тело российской альпинистки Надежды Оленевой под слоем снега нет. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«В том районе сошла лавина и все засыпала», — сказал Шабалин.

По его словам, снег очень сильно спрессовался, поэтому шансов обнаружить тело спортсменки уже нет.

14 октября стало известно, что чемпионка России по альпинизму пропала без вести в Непале. Спортсменка, за плечами которой более 15 лет профессиональных восхождений, пропала без вести во время похода на верхнюю точку горы Дхаулагири (8167 м). 38-летняя уроженка Перми Надежда Оленева отправилась в путешествие 23 сентября вместе с двумя другими альпинистами — Романом Абидлаевым и Расимом Кашаповым.

Спустя три дня член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко заявил, что Оленева упала с высоты 6700 метров и погибла в горах.

Ранее сообщалось, что вертолет не смог обнаружить упавшую Оленеву из-за сошедшей лавины.

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