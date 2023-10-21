Россиянин увидел пропаганду ЛГБТ во флаге футбольной команды детского сада

Житель Снежинска подал иск в правоохранительные органы из-за того, что усмотрел пропаганду ЛГБТ на футбольном турнире среди детсадовцев, передает 74.RU.

Мужчину возмутило, что одна из команд называлась «Радуга», а родители юных футболистов размахивали голубым флагом с изображением радуги.

Команда МБДОУ № 18 «Радуга» заняла третье место, уступив «Солнышкам».

«Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией. Он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. В радуге один набор цветов, а у флага организации — совершенно другой. Состав правонарушения отсутствует», — рассказал один из очевидцев события.

Соревнования проходили в рамках чемпионата школы Росатома «Футбол 5+». В турнире приняли участие три команды.

Снежинск — закрытый город в Челябинской области. Он был основан 23 мая 1957 года. Город находится в 123 километрах от Челябинска. В Снежинске работают двадцать дошкольных учреждений.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам обматывать клюшку радужной лентой.