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«Все бывает в первый раз»: Овечкин высказался о своем антирекорде

Капитан «Вашингтона» Овечкин о своем антирекорде по броскам: все бывает впервые

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Alex Brandon/AP

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о том, что впервые в карьере он не нанес бросков в двух матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) кряду. Слова Овечкина передает пресс-служба столичной команды.

«Все случается в первый раз. Как игрок ты хочешь бросать, забивать, создавать моменты для своих товарищей по команде и для себя. У нас был очень хороший тренировочный лагерь. Мы чувствовали себя хорошо. Но, когда начался сезон, вы можете заметить, что чего-то не хватает», — сказал Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с капитаном команды. Соглашение Овечкина будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал на данный момент два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету российского нападающего лишь одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного Уэйна Гретцки.

Ранее известный российский хоккейный тренер Федор Канарейкин высказался о том, что регресс «Вашингтона» не идет на пользу Александру Овечкину в борьбе за снайперский рекорд.

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