Бывший теннисист сравнил Сафиуллина с победителями турниров «Большого шлема»

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, игравший в полуфиналах турниров «Большого шлема» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что 26-летний Роман Сафиуллин имеет все шансы на прогресс и попадание в число топ-теннисистов мира.

«У Романа есть все шансы ворваться в элиту. 26 – он молодой еще. Для кого-то такой возраст – это вообще начало пути. Если мы возьмем того же Томаса Юханссона, то он Australian Open, свой единственный шлем, по-моему, выиграл в 29-30 лет, сколько ему там было? Еще был такой теннисист Андрес Гомес, который свой единственный «шлем» выиграл в 30 лет. Есть такие примеры, когда игроки поздно стартовали и добивались в возрасте своих лучших результатов», — уверен Ольховский.

Сафиуллин добился в нынешнем сезоне большого прогресса и одержал в два раза больше побед на уровне АТР, чем за предыдущие восемь лет карьеры, а также достиг рекордной для себя 49-й строчки рейтинга. В данным момент российский теннисист расположен в мировой табели о рангах на 50-й позиции.

Ранее экс вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.