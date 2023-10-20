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Бывший футболист: неправильно поливать грязью сборную России

Тренер клуба «Титан» Курбанов: на матче с Камеруном российские игроки учатся

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан», а в прошлом профессиональный футболист Шамиль Курбанов прокомментировал для «Газеты.Ru» игру сборной России, отметив, что матчи с Камеруном и Кенией помогли росту игроков, находящихся в распоряжении Валерия Карпина.

«Даже вот матч с Камеруном поначалу неоднозначно выглядел, но потом команды демонстрировали очень хороший футбол. Да, уступали [топовым сборным] в скоростях, в физике, но в этом не вижу ничего страшного. На таких матчах команда должна расти. Ребята должны набирать международный опыт, и только по истечении какого-то времени можно будет судить. В нынешней ситуации, я считаю, поливать грязью сборную совершенно неправильно. Нужно дать максимальную поддержку и дождаться, когда соревновательный период на международном уровне позволит дать оценку работе, которую проделал Карпин», — считает Курбанов.

Сборная России со счетом 1:0 обыграла Камерун в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, а затем разошлась миром с национальной командой Кении (2:2) на стадионе одного из турецких отелей.

Ранее Иржи Ярошик заявил, что в Европе не ждут российских футболистов.

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