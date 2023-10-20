Обладатель Кубка Стэнли оценил назначение российского тренера в клуб НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал новость о том, что российский специалист Илья Воробьев будет работать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Слова Немчинова передает Legalbet.

«Хочется, чтобы он там закрепился не только на эти три игры, а на больший срок. Будет здорово, если получится до конца сезона. Для тренера поработать в НХЛ — шаг вперед. Для Воробьева будет большой опыт, у него еще такого не было. Хочется пожелать успеха и чтобы все у него получилось там», — сказал Немчинов.

19 октября Илья Воробьев сообщил, что отправится в «Ванкувер» для работы на нескольких ближайших матчах команды.

Воробьев покинул должность главного тренера магнитогорского «Металлурга» после вылета команды во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина сезона-2022/23 от омского «Авангарда» со счетом 0:4. Специалист работал в магнитогорской команде с 2019 года. Hанее Воробьев возглавлял сборную России. С 2018 по 2019 год тренер возглавлял петербургский СКА. В игровой карьере Воробьев выступал за магнитогорский «Металлург», тольяттинскую «Ладу», мытищинский «Химик», а также ряд немецких клубов.

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