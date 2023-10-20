Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обладатель Кубка Стэнли оценил назначение российского тренера в клуб НХЛ

Экс-игрок Немчинов: Воробьев получит большой опыт на посту тренера «Ванкувера»

close
100%
РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал новость о том, что российский специалист Илья Воробьев будет работать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Слова Немчинова передает Legalbet.

«Хочется, чтобы он там закрепился не только на эти три игры, а на больший срок. Будет здорово, если получится до конца сезона. Для тренера поработать в НХЛ — шаг вперед. Для Воробьева будет большой опыт, у него еще такого не было. Хочется пожелать успеха и чтобы все у него получилось там», — сказал Немчинов.

19 октября Илья Воробьев сообщил, что отправится в «Ванкувер» для работы на нескольких ближайших матчах команды.

Воробьев покинул должность главного тренера магнитогорского «Металлурга» после вылета команды во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина сезона-2022/23 от омского «Авангарда» со счетом 0:4. Специалист работал в магнитогорской команде с 2019 года. Hанее Воробьев возглавлял сборную России. С 2018 по 2019 год тренер возглавлял петербургский СКА. В игровой карьере Воробьев выступал за магнитогорский «Металлург», тольяттинскую «Ладу», мытищинский «Химик», а также ряд немецких клубов.

Ранее в КХЛ объяснили снижение количества силовых приемов.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий