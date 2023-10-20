Футболист «Реала» заявил, что Роналду уехал в Саудовскую Аравию завершать карьеру

Футболист мадридского «Реала» Тони Кроос, комментируя свой отказ от перехода в один из саудовских клубов, заявил, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду уехал в «Аль-Наср» для завершения карьеры. Слова Крооса передает Sports Illustrated.

«Трансферы в Саудовскую Аравию для меня сложнее с точки зрения плохого влияния на футбол из-за других проблем. Права человека — это одна из вещей, которая остановила бы меня от перехода. Но каждый должен принять самостоятельное решение, как Роналду, который решил сделать это под конец карьеры», — заявил Кроос.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Ранее Роналду призвали отдать «Золотой мяч».