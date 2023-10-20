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МОК отверг слова Путина об этнической дискриминации россиян

МОК отверг слова Путина об этнической дискриминации спортсменов из России

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Toby Melville/Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на критику президента России Владимира Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов, передает NRK.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека. Недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — заявили в МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин указал на признаки вырождения международного спорта.

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