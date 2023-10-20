СКА и ЦСКА не смогут переманить лидеров «Спартака», считает двукратный чемпион ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что ведущая тройка нападения столичного «Спартака» точно сохранится в нынешнем сезоне.

По его словам, Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов доиграют сезон в стане красно-белых, несмотря на потенциальный интерес богатых клубов КХЛ.

«Смогут ли хоккеисты из первой тройки нападения перебраться в СКА или ЦСКА? В этом сезоне навряд ли. 100%, что они доиграют этот сезон в «Спартаке», — заявил Кожевников.

После 21 игры команда под руководством Алексея Жамнова набрала 30 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В данный момент у «Спартака» продолжается победная серия, которая длится на протяжении семи матчей — красно-белые обновили клубный рекорд после победы над «Сочи» 18 октября со счетом 3:1.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет на выезде против владивостокского «Адмирала». Игра пройдет 22 октября на «Фетисов Арене» и начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее Александр Кожевников объяснил лидерство «Спартака» в КХЛ работой главного тренера Алексея Жамнова.