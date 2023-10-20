Российский хоккеист покорил уникальное достижение в НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал свою 107-ю победу за клуб и обогнал Джона Ванбисбрука, единолично заняв второе место в списке всех времен франшизы.

По количеству побед Бобровский уступает только Роберто Луонго, который одержал 230 побед с «пантерами».

20 октября в матче регулярного чемпионата «Флорида» обыграла «Торонто» со счетом 3:1.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, с 2012 по 2019 год он защищал ворота другого клуба НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс». Он — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Ванкувером». Встреча состоится 22 октября. Стартовое вбрасывание назначено на 2.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает десятое место, набрав четыре очка. Лидирует в таблице «Бостон», имея в активе шесть баллов.

Ранее в США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ.