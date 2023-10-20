Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» уступила клубу «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 3:7. В составе победителей шайбы забросили Карл Грундстрем, Владислав Гавриков, Тревор Мур, Адриан Кемпе, Блейк Лизотт и Пьер-Люк Дюбуа, который оформил дубль.

За «Миннесоту» отличились Коннор Дьюар, Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк.

В следующим матче «Миннесота» сыграет с «Коламбусом». Матч состоится 22 октября. Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» сыграет с «Бостоном». Стартовое вбрасывание состоится 22 октября в 5.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2-4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Капризова одним из самых обожаемых хоккеистов.