В отъезде российских хоккеистов в НХЛ обвинили СМИ

Олимпийский чемпион Борис Майоров поддержал президента России Владимира Путина, который потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея. Своим мнением он поделился с «ВсеПроСпорт».

«Вчера открываю «Cпорт-Экcпреcc», на первой полоcе о том, почему не забивает Овечкин, ну, cезон только началcя, у Овечкина вcе впереди. Это одно обcтоятельcтво. Второе в том, что мы мало уделяем внимание в CМИ хоккею, еcли мы пишем, то у наc львиную долю занимают нхловcкие материалы, почему такой перекоc? Почему? Ну, объяcните мне! Даем только результаты. Больше ничего!

Ну, правильно, если мы будем все время писать об НХЛ, то люди туда и побегут, а куда им еще бежать-то? Они ж ничего не знают о том, что существует отечественный хоккей, что есть высшая лига, молодежные команды. Они же этого не знают!

Думаю, что надо жесткие какие-то меры ввести, которые не позволяли бы агентам вывозить наших молодых талантов туда, в Северную Америку», — заявил экс-хоккеист.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ.