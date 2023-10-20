Хоккейный тренер: ослабление «Вашингтона» плохо для Овечкина

Известный российский хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что регресс «Вашингтон Кэпиталз» не идет на пользу Александру Овечкину в борьбе за снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге.

«Безусловно, ослабление команды не идет на пользу Овечкину. Результат будет меняться, понятно, надо набраться терпения, чтобы дождаться побед. Здесь на Овечкина как на лидера и ветерана ложится дополнительная ответственность. И, кроме того, Александр умеет и любит забивать. Команда должна все равно работать под ним, а он уже как наконечник копья решает судьбу матчей. Команда все равно должна давать результат», — считает Канарейкин.

«Вашингтон Кэпиталз» фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с капитаном команды. Соглашение Овечкина будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал на данный момент два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету российского нападающего лишь одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко стал третьей звездой матча «Оттавы» и «Тампы».