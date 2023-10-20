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Бывший теннисист в трех словах описал заявление Касаткиной

Экс-теннисист Ольховский: заявление Касаткиной — ни о чем

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Dylan Martinez/Reuters

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский, заработавший за карьеру более семи миллионов долларов, в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал Дарью Касаткину за слова об усталости от жизни профессиональной теннисистки.

«Давайте посчитаем — четыре «шлема» плюс десять «Мастерсов» — это 14 обязательных турниров. 15 вместе с Итоговым. Не 25. 15 турниров — это хорошо. Если мы на полторы недели умножим, пусть это даже будет 25 недель. Но в году-то 52 недели, извините! Ты же не каждую неделю летаешь. Если ты хочешь принять участие в каждом турнире, то, конечно, ты будешь выматываться. На мой взгляд, заявление ни о чем. Ну как? Зарабатывает хорошие деньги, сама же путешествует, и сама же это говорит… Предложения какие? Сделать меньше турниров? Но тут, кто хочет, играет больше, кто не хочет — меньше», — считает Ольховский.

Касаткина занимает в рейтинге WTA 11-е место и проводит один из лучших сезонов в карьере. В недавнем выступлении в совместном блоге со своей подругой экс-фигуристкой Натальей Забияко теннисистка, не стесняясь в выражениях, рассказала, как устала от постоянных переездов на турниры и процесса организации этих поездок.

Ранее причиной поражения Рублева в финале турнира назвали секундную потерю концентрации.

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