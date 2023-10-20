Известный хоккейный тренер рассказал, сколько Овечкин забросит шайб в новом сезоне

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о форме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявив, что тому по-прежнему под силу забросить до 40 шайб в регулярном чемпионате.

«Сезон только начинается, Овечкин забьет свои 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Все-таки человек немолодой, по-разному складывается начало сезона. Нужно потерпеть, и, думаю, скоро он выйдет на свой привычный высокий уровень», — считает Канарейкин.

«Вашингтон Кэпиталз» неудачно начал сезон и занимает последнее место в Столичном дивизионе, набрав в трех матчах два очка. Единственную победу «столичные» одержали в серии буллитов благодаря удачной попытке Евгения Кузнецова. Овечкин, продолжающий погоню за рекордом результативности Уэйна Гретцки, в трех матчах не смог забросить ни одной шайбы, отметившись лишь одной голевой передачей в последней игре. На счету Овечкина 822 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, у Гретцки, удерживающего «вечный» снайперский рекорд, 894 точных броска за карьеру.

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