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Агент заявил, что многие российские футболисты зажрались

Агент Селюк заявил, что российские футболисты получают миллионы в РПЛ

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля есть проблемы с российскими игроками команды. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Конфликт в «Cпартаке» безуcловно cущеcтвует. Тут дело не в Cоболеве, он не пришел на завтрак или куда-то опоздал. За это еcть определенное наказание, так это нормально. То, что у Абаcкаля еcть проблемы c роccийcкими игроками, это точно.

С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Они получают деньги, которые в Европе они не получали бы. У нас они получают миллионы», — заявил агент.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил форварда Александра Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее иностранный тренер выделил двух российских футболистов.

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Футбол. Чемпионат России
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