Хоккейный тренер сравнил «Тампа-Бэй» Кучерова с клубом КХЛ

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о трудном начале сезона в Национальной хоккейной лиге для «Тампа-Бэй Лайтнинг». По мнению специалиста, команда Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского еще наберет форму.

«Тампа» уже много лет играет на высочайшем уровне, выиграла не один Кубок Стэнли. Понятно, что каждый год держать такую планку сверхсложно, это понятно. Конкуренция большая, и соперники на матчи с ней настраиваются по-особому. Мы видим такое и на примере нашего чемпионата. Как трудно входит в сезон наш лидер последних двух лет ЦСКА. Все объяснимо: разная степень готовности у команд, после длительного сезона клубы, игравшие в плей-офф, имеют другой план подготовки. Тут все вкупе. Надо смотреть, что будет дальше. Нужно время», — уверен Канарейкин.

«Тампа-Бэй» набрала в четырех матчах всего три очка, а лидер команды Кучеров в двух последних встречах уходил со льда без результативных действий. При этом Василевский получил травму перед стартом чемпионата и не сможет сыграть еще на протяжении двух месяцев.

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