Иностранный тренер выделил двух российских футболистов

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что Россия — это страна с большой футбольной историей.

«Мое мнение о России не поменялось. Это страна с большой футбольной историей. Вы на правильном пути. Когда нет официальных матчей, вы все равно готовитесь к возможному возвращению. У вас много одаренных игроков, таких как Волков, Пиняев. Плюс микс из опытных и юных футболистов. Поэтому, когда Россию допустят к международным матчам, вы будете к этому готовы», — заявил специалист.

Товарищеский матч Кения — Россия прошел 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершился со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

Защитник «Краснодара» Сергей Волков на поле не появился. Форвард московского «Локомотива» Сергей Пиняев вышел на замену на 66-й минуте встречи.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Фират ответил Быстрову, назвавшему кенийцев «дровами».