Третьяк отреагировал на слова Путина о «хоккейных дельцах», увозящих россиян за рубеж

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на слова президента России Владимира Путина о «хоккейных дельцах», увозящих российских игроков за рубеж, отметив, что организация выполняет поручения главы государства, передает «Матч ТВ».

«Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала. В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание», — сказал Третьяк.

17 октября был составлен рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в сезоне-2023/2024.

В список вошли девять игроков, представляющих Россию: Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида») — 97-е место.

Ранее Овечкину предрекли не менее 30 голов в новом сезоне НХЛ.