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Овечкину предрекли не менее 30 голов в новом сезоне НХЛ

Экс-игрок «Спартака» Кожевников призвал не переживать из-за кризиса Овечкина

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Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что поклонникам нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не стоит переживать из-за его низкой результативности на старте нового сезона.

В трех матчах сезона-2023/24 38-летний капитан «столичных» записал на счет одну результативную передачу.

«У Саши такое не в первый раз происходит — плохо начинает, но потом все равно свои 30-40 голов он забивает. В жизни все бывает, конечно, но я почему-то уверен, что свои минимум 30 шайб он забросит. Он в последнее время всегда так начинает и все время начинаются одни и те же разговоры, что вот, он уже не тот, он уже закончился и так далее. У нас людей завистливых много, и они начинают искать мутную воду в чистой воде. Ну, у нас так принято, ничего не сделаешь», — заявил Кожевников.

18 октября «Кэпс» со счетом 1:6 проиграли на выезде «Оттаве». В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов. Для Александра Овечкина ассист в матче с «Оттавой» стал первым набранным очком в текущем чемпионате. Предыдущие два матча в исполнении капитана «Вашингтона» завершались без результативных действий.

Ранее российский хоккеист установил уникальный рекорд в клубе НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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